«Металлург» отправился на матч с «Автомобилистом» в Екатеринбург на автобусах

«Металлург» отправился в Екатеринбург на пятый матч первого раунда Кубка Гагарина с «Автомобилистом» на автобусах, сообщается в официальном Telegram-канале «Магнитки».

«Из-за нелетной погоды отправились на выезд на автобусах. В остальном — все по плану: потренировались, собрались, поехали!» — говорится в сообщении клуба.

Счет в серии равный: 2-2. Следующий матч пройдет в Екатеринбурге 10 марта. Начало — в 17.00 мск.