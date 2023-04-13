Кожевников считает, что перекрестный формат в КХЛ может заинтересовать зрителей

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников поделился мнением о введении перекрестного плей-офф в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

«Считаю, что в КХЛ должны попробовать новый формат и посмотреть, как он будет выглядеть на практике. Только на основе полученного опыта можно делать какие-то выводы, смотреть, было ли это интересно людям. Потом уже нужно обсуждать, подходит нам такой формат или нет», — приводит слова Кожевникова RT.

Президент КХЛ Алексей Морозов объявил о том, что со следующего сезона в лиге будет действовать перекрестный плей-офф со второго раунда Кубка Гагарина.

В нынешнем сезоне в плей-офф КХЛ действует разделение команд по конференциям до финала Кубка Гагарина, в котором встречаются победители финалов Западной и Восточной конференции.