Вратарь СКА Серебряков: «Всегда приятно обыгрывать такого соперника, как ЦСКА»

Вратарь СКА Никита Серебряков подвел итоги матча против ЦСКА (5:1) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

«ЦСКА удобный соперник? Дай бог, чтобы это продолжалось. Работаем. Мы не обращаем внимания на соперника, а просто играем в свой хоккей, получаем удовольствие.

Каждая игры с ним — тяжелая до определенного ключевого момента, до одной ошибки. Там огромные мастера, олимпийские чемпионы. Всегда приятно обыгрывать такого соперника», — цитирует игрока «РБ Спорт».

Петербуржцы в пятый раз в сезоне обыграли ЦСКА (3:2, 2:1, 6:2, 2:0 и 3:1). Заключительная шестая встреча пройдет 2 февраля в Москве.

После этого матча СКА с 77 очками занимает первое место в Западной конференции, ЦСКА с 61 очком — на шестой строчке.