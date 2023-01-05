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Сегодня, 12:35

«Амур» обыграл «Барыс» дома по буллитам

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Амур» обыграл «Барыс» дома в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:3 Б.

В основное время у хозяев забросили Ян Дрозг, Владислав Барулин и Никита Гребенкин, у гостей отличились Аркадий Шестаков, Дмитрий Шевченко и Линден Вей.

В серии буллитов победный бросок на счету форварда хабаровчан Станислава Бочарова.

«Амур» занимает 10-е место в таблице Восточной конференции КХЛ с 44 очками в 46 матчах, «Барыс» идет на 8-й строчке с 46 очками в 47 играх.

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«Амур» (Хабаровск) — «Барыс» (Астана) — 4:3 Б (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Дрозг — 5 (бол., Лихачев, Николишин), 14:28 — 1:0. Шестаков — 9 (бол., Луис, Петухов), 20:52 — 1:1. Барулин — 4 (Кузнецов), 24:41 — 2:1. Шевченко — 3 (Бракко), 37:25 — 2:2. Вей — 15 (Бракко), 56:12 — 2:3. Гребенкин — 5 (бол., Ли, Вихарев), 58:06 — 3:3.

Победный буллит: Бочаров.

Вратари: Калниньш (57:50 — 58:06) — Гудачек.

Штраф: 10 — 12.

Броски: 30 (10+8+10+2) — 30 (6+14+10+0).

Судьи: Оленин, Сидоренко.

5 января. Хабаровск. Платинум-Арена.

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ХК Амур
ХК Барыс
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