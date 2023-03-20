Кожевников: «Ни в одной серии плей-офф ничего не решено — матчи идут шайба в шайбу»
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о втором раунде плей-офф КХЛ, где во всех парах счет 2-0 в сериях.
— Ничего еще не решено, конечно, — приводит слова Кожевникова «РБ Спорт». — Команды, проигравшие первые два матча, будут сейчас биться на своих площадках. Игры идут шайба в шайбу, ни у кого нет большого преимущества ни по игре, ни по счету.
— Нельзя сказать, кто фаворит в паре после первых матчей?
— Ну, тяжело. Конечно, «Ак Барс» — фаворит в дуэли с «Адмиралом», но во Владивостоке очень трудно играть. СКА — тоже фаворит. Тем нее менее, он выиграл оба матча у «Торпедо» с минимальным счетом.
— Вам какая серия больше нравится по качеству хоккея?
— По игре? ЦСКА — «Локомотив». Хотя по красоте лучше смотрятся СКА и «Торпедо». Мне просто интересно, как Ярославль противостоит обладателю Кубка Гагарина.
— Как СКА и «Торпедо» удается показывать яркий хоккей в плей-офф?
— Это две самые зрелищные команды КХЛ, спору нет. Играют в свой хоккей, получают от этого удовольствие. Есть, конечно, обратные примеры — матчи «Авангарда» и «Металлурга». Там тягучий хоккей.
— Игорь Ларионов доказывает в «Торпедо», что и со средними игроками можно атаковать три периода?
— Конечно. Правильно подобранные звенья, сочетания игроков. У них философия такая — они не отступают от нее.
— Другие играют от обороны. Им не хватает игроков для зрелищного стиля?
— Отговорки всегда можно найти. Я за то, чтобы мода, которую внес Игорь Ларионов, была поддержана. Зрелищный хоккей приятно смотреть. Возьмите ту же «Северсталь». Что, у них такой мощный состав? Нет. Но в играх против ЦСКА команда Разина показала интересный хоккей. Надо эти ростки романтического стиля приветствовать.
— В общем, ни в одной паре четвертьфиналистов ничего не решено?
— Нет, конечно. Более-менее все будет понятно к четвертой игре.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
2 - 0
|2 - 0
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
2 - 0
|2 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
2 - 0
|2 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
2 - 0
|2 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|20.03
|12:30
|
Адмирал – Ак Барс
|- : -
|20.03
|19:30
|
Торпедо – СКА
|- : -