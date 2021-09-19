Коварж: «За 10-13 лет никто из вратарей в Европе не сыграл больше матчей, чем я. Это одна из причин, почему колено так отреагировало»

Экс-вратарь «Автомобилиста» Якуб Коварж прокомментировал расторжение контракта с уральским клубом и рассказал о состоянии здоровья.

— Из-за проблем со здоровьем пару дней назад мы договорились с руководством клуба о расторжении контракта, — сказал Коварж. — Я принял решение, что помогать команде в этом году с моими проблемами невозможно. Клуб все понял. Ситуация очень быстро прояснилась — я покидаю «Автомобилист» и КХЛ.

— Полгода назад вам делали операцию. Сейчас у вас снова травма. Вам плохо сделали операцию, или возникли новые проблемы?

— Я не врач и могу не совсем правильно ответить. Проблемы не связаны с операцией, которая произошла в марте. Они накопились за всю мою карьеру. Проблему, возможно, надо назвать не травмой, а болезнью. Сейчас буду искать мнения других врачей. Надеюсь, что кто-то сможет мне помочь, чтобы я вернулся в большой хоккей. Но на данный момент я ухожу из хоккея на какое-то время и буду заниматься своим здоровьем и справляться с болью, которая мне сейчас даже спать не дает. Надеюсь, что через какое-то время все это пройдет, и я снова смогу надеть коньки, вратарскую форму и выйти на лед.

— Как в таком случае вы подписали контракт с «Автомобилистом»? Как вы себя чувствовали на предсезонке?

— Контракт с «Автомобилистом» я подписал в январе прошлого года — восемь месяцев назад, когда у меня не было никаких проблем. У меня было восемь сухих матчей, я провел 95 процентов игр регулярного чемпионата. Мне кажется, подписание контракта — логичное решение. Проблемы с коленом начались на второй неделе сборов, когда я прилетел после того, как я два месяца тренировался и готовился дома в Чехии. Все началось в начале августа, когда прилетел сюда.

— Не связываете проблемы со здоровьем с тем, что вы форсировали возвращение на лед после операции?

— Нет. Говорю, я не врач, но мне не кажется, что это связано. До начала сборов я катался на льду в Чехии шесть недель. За это время не было никаких проблем с коленом. Не думаю, что я поторопился. Наоборот, мне показалось, что пауза была очень длинная, и что уже пора начинать работать. Мне кажется, за 10-13 лет никто из вратарей в Европе не сыграл больше матчей, чем я. Это одна из причин, почему колено так отреагировало.