Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал победу над «Автомобилистом» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Автомобилист» — очень хорошая команда, которую я хорошо знаю, — сказал Федоров. — Знаю, как работает Билл Питерс. К сожалению, у нас не получилось того начала, о котором мы разговаривали с ребятами. Доволен, что нам хватило времени сравнять счет. Спецбригады обеих команд работали по полной. Матч выдался напряженным.

Рад, что мы победили — парни проявили характер. Не могу не отметить соперника. «Автомобилист» — очень хорошая команда, которая любит и может правильно играть с шайбой. Мы получили огромный опыт, особенно наши молодые игроки. Хотя, может быть, они не участвовали во всем третьем периоде. Такие игры нас сплачивают".

Автором решающей шайбы стал нападающий ЦСКА Михаил Григоренко. На его счету также голевая передача в прошедшей встрече.