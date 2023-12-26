Ковальчук забросил шайбу за «Спартак» во втором матче подряд

Нападающий «Спартака» Илья Ковальчук отличился в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Торпедо». Он сделал счет 1:1 в конце первого периода.

Это вторая игра 40-летнего форварда за красно-белых в лиге после возвращения. Во встрече против «Куньлуня» Ковальчук отличился за «Спартак» впервые с 2001 года.