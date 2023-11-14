Ковальчук до конца ноября определится, продолжит ли он карьеру хоккеиста

Трехкратный обладатель Кубка Гагарина Илья Ковальчук до конца ноября определится с решением о продолжении карьеры игрока. Он отметил, что всегда старается поддерживать физическую форму.

«Думаю, что в ближайшее время все будет известно. Я не разговаривал с Алексеем Жамновым (главным тренером московского «Спартака») как-то конкретно, но общие планы мы обсуждали, поэтому так. Думаю, что завтра мы как раз увидимся, пообщаемся еще. Я говорил, что до конца месяца мне нужно точно определиться с тем, буду ли я продолжать играть. До конца ноября определюсь», — приводит слова Ковальчука ТАСС.

40-летний Ковальчук — воспитанник «Спартака», в составе которого дебютировал на профессиональном уровне в 1999 году и играл до 2001 года. На драфте НХЛ-2001 он был выбран под первым номером клубом «Атланта Трэшерз».

Ковальчук является олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира и трехкратным обладателем Кубка Гагарина, финалистом Кубка Стэнли. Он приостановил карьеру после сезона-2020/21. Последним клубом форварда был «Авангард».

«Спартак» в текущем сезоне ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ занимает второе место в Западной конференции, набрав 43 очка в 30 матчах.