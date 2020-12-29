Ковальчук будет вторым капитаном «Авангарда»

Нападающий Илья Ковальчук, на днях ставший игроком «Авангарда», станет вторым капитаном команды вместе с Алексеем Емелиным.

37-летний россиянин уже получил капитанский свитер от Емелина.

«Авангард» в среду в Балашихе сыграет с «Куньлунем». Ковальчук примет участие в этой встрече.

«У нас два капитана, будем чередовать нашивку. Все понимают, что надо делать дело свое на сто процентов», — приводит слова Ковальука пресс-служба клуба.