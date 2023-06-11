Корнилов рассказал, как на Федотове может отразиться год без профессионального хоккея

Хоккейный эксперт Кирилл Корнилов рассказал, как на голкипере Иване Федотове может отразиться год без профессионального хоккея.

«Как на Федотове отразится год без профессионального хоккея? Ответ на этот вопрос вполне банален. Возвращение — это будет тяжелый путь. Пока трудно сказать, в чем будет заключаться сложность — физические кондиции или психологические моменты. Может быть, и то, и другое. В том месте, где он служит, какая-никакая практика есть, он тренируется и играет. Понятно, что это не такой уровень сопротивления соперника, но это лучше, чем ничего. С учетом того, что Федотов находится в прекрасном вратарском возрасте, думаю, для него не будет особых проблем выйти на тот уровень физической готовности, в котором он был в плей-офф 2022 года. Другой вопрос — психологический. Это куда более сложная история. Когда Федотов играл за «Трактор», то было видно, что он еще сыроват. А в ЦСКА рядом с ним был Сергей Наумов — прекрасный тренер вратарей, с которым он смог сделать колоссальный шаг вперед. Мне сложно сказать, где окажется Иван Федотов. Но для возвращения на прежний психологический уровень потребуется время — это сто процентов. Роль главного тренера тоже будет важна», — приводит слова Корнилова «РБ Спорт».

1 июля 2022-го 26-летнего Федотова задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Российского хоккеиста отправили в Северодвинск. В мае прошлого года голкипер подписал контракт с «Филадельфией». Вместе с ЦСКА Федотов завоевал Кубок Гагарина-2022.