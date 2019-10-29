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Контракт Андриевского с «Сочи» рассчитан до конца сезона

16:56
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Контракт нового главного тренера «Сочи» Александра Андриевского рассчитан до конца сезона-2019/20. Об этом сообщил генеральный директор клуба Сергей Воропаев.

— Контракт рассчитан до конца сезона, — цитирует Воропаева ТАСС. — Задачи у нас не поменялись. На данный момент это выход в плей-офф.

12 октября с поста главного тренера «Сочи» был уволен Сергей Зубов, исполняющим обязанности был назначен Леонид Береснев. Команда занимает десятое место в Западной конференции, имея в активе 17 очков.

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Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7056017

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