Контракт Андриевского с «Сочи» рассчитан до конца сезона

Контракт нового главного тренера «Сочи» Александра Андриевского рассчитан до конца сезона-2019/20. Об этом сообщил генеральный директор клуба Сергей Воропаев.

— Контракт рассчитан до конца сезона, — цитирует Воропаева ТАСС. — Задачи у нас не поменялись. На данный момент это выход в плей-офф.

12 октября с поста главного тренера «Сочи» был уволен Сергей Зубов, исполняющим обязанности был назначен Леонид Береснев. Команда занимает десятое место в Западной конференции, имея в активе 17 очков.

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