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Константин Окулов: «В любом сезоне у меня задача — помочь команде выиграть Кубок Гагарина»

13:34
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Нападающий ЦСКА Константин Окулов рассказал о ходе предсезонной подготовки.

— Тренировки проходят хорошо, с позитивом. Все довольны и занимаются своим любимым делом, — цитирует Окулова сайт ЦСКА. — Начинать сборы всегда не самое простое занятие, но нас хорошо и плавно втягивают. Так что никаких особых проблем нет. Работа, конечно, не легкая. На льду есть тяжелые упражнения, и на земле тоже. Везде хватает тяжелых моментов. Но все привыкли к этому. Двигаемся вперед.

В команду пришли новые хорошие парни. Не думаю, что будут какие то проблемы. Всегда поможем друг другу. Как и у любого игрока в ЦСКА, в любом сезоне у меня задача — помочь команде выиграть Кубок Гагарина.

Дополнительная информация:

https://cska-hockey.ru/news/general/konstantin_okulov_zadacha_pomoch_komande_vyigrat_kubok_gagarina/

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