Константин Окулов: "ЦСКА борется за каждое очко"

Нападающий ЦСКА Константин Окулов, который стал автором победной шайбы в матче регулярного чемпионата против казанского "Ак Барса" (5:4) поделился ожиданиями от предстоящей встречи с "Северсталью"​, сообщает официальный сайт армейцев.

Игра "Северсталь" – ЦСКА состоится 2 февраля, начало – в 17.00 (мск).

– Вчера была очень интересная игра. Для обеих команд… Может, для вратарей наоборот не очень, что пропустили много шайб. Но болельщикам, думаю очень понравилось. Нас вчера прорвало, переломили ход матча и одержали победу. Трибуны хорошо поддержали нас. Вообще приятно, когда за тебя болеют. Болельщики – наш дополнительный игрок на площадке, они зарядили нас и помогли нам победить, – приводит слова Окулова официальный сайт ЦСКА.

– Теперь вам предстоит сыграть против "Северстали". Нет ли эйфории после вчерашнего матча?

– Никакой эйфории нет, мы – профессионалы и все прекрасно понимаем. У нас и поражения за спиной есть, мы же не все игры выигрываем. Все что нужно – это выходить, доказывать и показывать свою игру, которую демонстрировали в сезоне. Что касается "Северстали", они очень хорошо начали 2019-й год. Игра не будет легкой, команда борется за каждое очко. Тем более, что они нас принимают дома.

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