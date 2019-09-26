Константин Глазачев: «Козловский лицом ловил шайбу. Это по-мужицки, это дух команды»

Капитан «Адмирала» Константин Глазачев прокомментировал результат матча с «Амуром» (2:1).

— Честно, нисколько не обидно, что не смог забить сегодня (смеется). Игры вышли похожие. Правильно говорят — до гола. В прошлой игре 0-2 горели, сравняли, но в конце чуть-чуть не повезло. Сегодня вовремя забили, переломили игру, и уже не упустили своего. Нельзя хорошей команде дважды подряд упускать свои очки. Сегодня все получилось! Спасибо Юсси, спасибо команде! 21 блокированный бросок! Это многое, о чем говорит, — цитирует Глазачева официальный сайт «Адмирала».

— После того, как Юра Козловский буквально на одной ноге минуту держал оборону и не мог смениться команда стала играть по-другому, завелась.

— Юра же там лицом ловил шайбу, это все видели. Это по-мужицки, это дух команды! Так и должна действовать команда, если хочет победить. Юре отдельное спасибо, и скорейшего выздоровления! Герой!

— Психологически, как не сломаться после обидного предыдущего поражения?

— Это — дерби! Другие эмоции. Мне кажется, сегодня мы первый период чуток провалили из-за того, что немного перегорели, потому что очень надо было. В этом и есть характер команды, в этом и разница с прошлым сезоном, и разница в очках и месте в турнирной таблице.

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