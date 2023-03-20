Коньков: «Торпедо» нужно наладить игру в обороне. Потенциал у команды хороший»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков рассказал, что, нужно улучшить «Торпедо» для того, чтобы успешно противостоять СКА во втором раунде плей-офф КХЛ.

«Все команды, игравшие у себя дома, повели со счетом 2-0. Соответственно, перед их соперниками стоит вопрос: что делать и как побеждать? Я думаю, что Игорь Ларионов обязательно посмотрит, в каких моментах его команда допустила ошибки и что ей нужно поправить. Торпедовцы многовато пропускают сейчас. В первую очередь им нужно наладить игру в обороне. Потенциал у «Торпедо» хороший, ребята здорово проявляют себя. Им нужно подчистить небольшие детали и нюансы, которые приводили к пропущенным шайбам», — приводит «РБ Спорт» слова Конькова.

Третий матч второго раунда Кубка Гагарина между командами пройдет сегодня, 20 марта, и начнется в 19.30 по московскому времени.

Счет в серии на данный момент 2-0 в пользу СКА.