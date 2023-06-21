Коньков: «Мичкову здесь нужно окрепнуть и возмужать, после чего он сможет поехать в НХЛ»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков поделился мыслями насчет перспектив российского форварда Матвея Мичкова на драфте НХЛ-2023.

«Даже если тебя выбрали первым номером драфта, ты все равно должен показывать игру. Надеюсь, что Матвея выберут в первой десятке. В этом году он не готов к тому, чтобы ехать в НХЛ. Как минимум сезон он должен провести в России. Контракт со СКА у Матвея до 2026 года. Ему здесь нужно окрепнуть и возмужать, после чего он сможет поехать в НХЛ», — приводит «РБ Спорт» слова Конькова.

В прошедшем сезоне Мичков выступал за СКА на правах аренды из «Сочи». 18-летний форвард набрал 20 (9+11) очков в 27 матчах.