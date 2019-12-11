Капитан «Амура» Максим Кондратьев выбыл до конца сезона после конфликта с жителем Хабаровска у городского кафе, во время которого он получил травмы, сообщает официальный сайт клуба.

— У Максима диагностирована открытая черепно-мозговая травма. То есть, повреждение, при котором нарушены кожные покровы, повреждены кости черепа и существует угроза инфицирования мозговых оболочек, отека мозга. В первые дни при подобных повреждениях, на самом деле, идет борьба за жизнь. Этот острый период уже позади, — сообщил врач «Амура» Евгений Харченко.

Сейчас в состоянии Максима наметилась определенная положительная динамика. Он в сознании, контактный, немного разговаривает. Но состояние, по-прежнему, достаточное тяжелое, капитану нужен полный покой. Что касается сроков восстановления, то совершенно точно, он выбыл до конца сезона. К физическим нагрузкам, по оценкам специалистов, он сможет вернуться не ранее, чем через 6 месяцев.

1 декабря на парковке у кафе в Хабаровске произошел конфликт между спортсменом и местным жителем. Кондратьев получил тяжелый удар по голове, его госпитализировали.

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