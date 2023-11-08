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8 ноября, 23:56

Плющев: «Если некоторые команды теряют в мастерстве, это еще не значит, что все здорово»

Алина Савинова
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Российский тренер Владимир Плющев рассказал, как относится к тому, что за Кубок Гагарина из года в год борются одни и те же команды.

«Вообще это дело вкуса. Я не могу рассматривать хоккей как болельщик той или иной команды. Я рассматриваю то, как те или иные команды прогрессируют или не прогрессируют. Если некоторые команды теряют в мастерстве, это еще не значит, что все здорово», — цитирует Плющева «Газета.Ru».

В прошлом сезоне Кубок Гагарина выиграл ЦСКА. В финальной серии московский клуб одержал победу над казанским «Ак Барсом» со счетом 4-3.

На данный момент действующий обладатель трофея занимает пятое место в Западной конференции. В активе армейцев 30 очков за 27 матчей.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/11/08/21669487.shtml
Хоккей
КХЛ
Владимир Плющев
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 29 17 12 38
2 Ак Барс 27 18 9 38
3 Лада 29 16 13 37
4 Сал. Юлаев 28 17 11 35
5 Авангард 27 16 11 35
6 Трактор 28 16 12 34
7 Автомобилист 29 15 14 34
8 Нефтехимик 27 12 15 29
9 Сибирь 28 13 15 29
10 Амур 26 10 16 26
11 Барыс 29 8 21 23
12 Адмирал 25 7 18 18
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 28 20 8 42
2 Спартак 28 19 9 40
3 Торпедо 28 17 11 36
4 Локомотив 27 16 11 34
5 ЦСКА 27 14 13 30
6 Северсталь 26 13 13 30
7 Динамо Мн 25 12 13 28
8 СКА 26 13 13 26
9 Сочи 27 12 15 26
10 Куньлунь РС 32 9 23 23
11 Витязь 28 7 21 18
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