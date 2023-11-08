Плющев: «Если некоторые команды теряют в мастерстве, это еще не значит, что все здорово»

Российский тренер Владимир Плющев рассказал, как относится к тому, что за Кубок Гагарина из года в год борются одни и те же команды.

«Вообще это дело вкуса. Я не могу рассматривать хоккей как болельщик той или иной команды. Я рассматриваю то, как те или иные команды прогрессируют или не прогрессируют. Если некоторые команды теряют в мастерстве, это еще не значит, что все здорово», — цитирует Плющева «Газета.Ru».

В прошлом сезоне Кубок Гагарина выиграл ЦСКА. В финальной серии московский клуб одержал победу над казанским «Ак Барсом» со счетом 4-3.

На данный момент действующий обладатель трофея занимает пятое место в Западной конференции. В активе армейцев 30 очков за 27 матчей.