Комарек подтвердил, что ведет переговоры с клубом КХЛ

Как уже сообщал «СЭ», рижское «Динамо» претендует на нападающего Константина Комарека. 27-летний австриец подтвердил, что ведет переговоры с клубом КХЛ.

— Да, интерес есть, — цитирует Комарека HockeyNews.se. — Но от интереса до контракта путь еще долгий. Иногда дальше интереса дела и не заходят. Посмотрим, как сложатся события.

В прошедшем сезоне Комарек выступал за «Мальме» и «Лулео». Всего в чемпионате Швеции нападающий провел 39 матчей и набрал 22 (8+14) очка.