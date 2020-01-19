Команда дивизиона Боброва обыграла дивизион Чернышева и вышла в финал Матча звезд

Команда дивизиона Боброва одеражала победу над дивизионом Чернышева (7:4) в первом полуфинале Матча звезд. Игра прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена».

В составе победителей трижды отличился нападающий Герман Шапорев, дважды — Егор Морозов, по разу — Владимир Ткачев и Дмитрий Яшкин.

ФОНБЕТ Матч звезд КХЛ

1/2 финала

Дивизион Боброва — Дивизион Чернышева — 7:4 (2:0, 5:4)

Голы: Шапорев — 1 (Морозов), 2:48 — 1:0. Ткачев — 1 (Яшкин, Хиетанен), 4:34 — 2:0. Морозов — 1 (Гудачек, Шапорев), 10:24 — 3:0. Сошников — 1 (Умарк), 10:54 — 3:1. Яшкин — 1 (Дарзиньш, Хиетанен), 12:06 — 4:1. Морозов — 2 (Рылов), 13:27 — 5:1. Сошников — 2 (Дитц), 14:27 — 5:2. Шапорев — 2 (Гудачек, Яшкин), 16:22 — 6:2. Шапорев — 3 (Морозов), 17:51 — 7:2. Дитц — 1 (Умарк, Сошников), 18:13 — 7:3. Дитц — 2 (Сошников, Умарк), 18:24 — 7:4.

Вратари: Бочаров (Гудачек, 10:00) — Бобков.

Броски: 32 (18+14) — 14 (4+10).

Судьи: Белов, Беляев.

19 января. Москва. «ВТБ Арена».