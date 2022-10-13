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13 октября, 23:11

Коледов — о матче с «Торпедо»: «Моменты были, но не хватило хладнокровия»

Алина Савинова
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Защитник «Салавата Юлаева» Павел Коледов объяснил, почему команда проиграла «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ (1:2 Б).

«Нацеленность сегодня была, бросков было много. Один Шакир только раза три бросил. Моменты были, но не хватило хладнокровия: выходы 2 в 1, какие-то моменты под воротами... Просто так матч сложился. Мы обязаны были забивать те моменты, которые создавали. Реализуй мы свои шансы, счет бы был совсем другой», — приводит слова Коледова пресс-служба официального сайта клуба.

«Салават Юлаев», набрав 21 очко, занимает 3-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

15 октября команда из Уфы встретится с «Нефтехимиком». Начало матча — в 14:30 по московскому времени.

Источник: https://hcsalavat.ru/news/pavel-koledov-momenty-byli-no-ne-khvatilo-khladnokroviya-/
Павел Коледов
КХЛ
ХК Салават Юлаев
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