«Когда забыли постелить «ковровую» дорожку». Игроки «Торпедо» берегут коньки

В Twitter «Торпедо» появилось забавное видео. На нем видно, как нападающий Сергей Гончарук выползает из раздевалки на коленях. Он был вынужден так сделать, чтобы не затупить коньки о бетонный пол. Чехлы для лезвий он где-то забыл.

Когда забыли постелить «ковровую"дорожку ? pic.twitter.com/oiJqWNe7op — HC Torpedo (@torpedonn) December 17, 2019

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