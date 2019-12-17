«Когда забыли постелить «ковровую» дорожку». Игроки «Торпедо» берегут коньки
19:09
В Twitter «Торпедо» появилось забавное видео. На нем видно, как нападающий Сергей Гончарук выползает из раздевалки на коленях. Он был вынужден так сделать, чтобы не затупить коньки о бетонный пол. Чехлы для лезвий он где-то забыл.
Когда забыли постелить «ковровую"дорожку ? pic.twitter.com/oiJqWNe7op— HC Torpedo (@torpedonn) December 17, 2019
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