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«Когда забыли постелить «ковровую» дорожку». Игроки «Торпедо» берегут коньки

19:09
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В Twitter «Торпедо» появилось забавное видео. На нем видно, как нападающий Сергей Гончарук выползает из раздевалки на коленях. Он был вынужден так сделать, чтобы не затупить коньки о бетонный пол. Чехлы для лезвий он где-то забыл.

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