Кочетков пока не задумывался об отъезде в НХЛ

Голкипер «Витязя» Петр Кочетков признался, что пока не задумывался об отъезде в НХЛ.

— У меня действующий контракт в КХЛ с «Витязем». За океан нужно ехать подготовленным вратарем, — цитирует Кочеткова официальный сайт «Витязя». — Пока я не скажу, будто что-то показал в КХЛ. Мне необходимо укрепить собственные позиции в нашей лиге, а затем думать о возможном переезде. Сейчас все мысли связаны с предстоящим сезоном.

— В этом сезоне будет больше конкуренции за место в основе.

— В минувшем сезоне в «Витязе» были хорошие вратари, и в этом тоже. Ни в одном клубе не возникала ситуация, чтобы конкуренции не было, и мне сказали: «Ты — лучший, и играешь только ты». Я должен сконцентрироваться на своей деятельности, а тренерский штаб пусть ломает голову, кого ставить в ворота.

— Давно ли с тобой связывались из клуба «Каролина», на драфте которого ты стоишь?

— Поддерживаем телефонную связь один раз в месяц-полтора. За океаном смотрят за моим развитием, звонят скауты. Общаюсь с тренером вратарей из фарм-клуба — его зовут Пол, с главным скаутом «Каролины» по России, а также с Сергеем Самсоновым — тренером по развитию игроков клуба НХЛ.