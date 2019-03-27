Клубы КХЛ могут появиться в Узбекистане, Франции и Германии

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко рассказал о возможном появлении в лиги новых иностранных клубов.

– Количество клубов с созданием дивизионов на Дальнем Востоке и на Западе может быть увеличено, – сказал Чернышенко. – Не исключаю этого. Геннадий Тимченко предложил изменение логистики. Получается, что внутри дивизиона будет проходить много игр. Это новый подход, мы должны все рассчитать, проанализировать, для этого будет создана рабочая группа . Про два корейских клуба в КХЛ я не слышал, было бы неплохо, чтобы хоть один появился. Скорее всего, в Китае в ближайшее время появится еще один клуб уровня КХЛ. Япония проявляет интерес. В Узбекистане развивается хоккей, оттуда может тоже появиться клуб КХЛ. На Западе наиболее вероятные варианты – Франция и Германия. (Игорь Еронко)