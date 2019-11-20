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Кирилл Семенов: «Здесь надо играть на команду»

04:32
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Нападающии? «Авангарда» Кирилл Семенов сравнил хоккей с настольным теннисом. По его словам, в 18 лет непросто выходить на лед в КХЛ.

— По себе скажу, что непросто выходить на лед в КХЛ в 18 лет, а я дебютировал в этом возрасте, — цитируют «Известия» Семенова. — Это шаг достаточно серьезный. Ты должен воспользоваться каждой малейшей сменой, каждым своим моментом. Доказать, что готов играть, чтобы в тебя поверили и в будущем выпускали как можно чаще.

В такой ситуации трудно заставить себя играть на команду и удержаться от излишнего желания проявить свою индивидуальность?

— Хоккей — это командная игра. Показываешь себя в команде — будешь играть дальше. Это не настольный теннис. Надо играть на команду и приносить ей победы.

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Дополнительная информация

https://iz.ru/944866/aleksei-fomin/zdes-nado-igrat-na-komandu

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