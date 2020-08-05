Кирилл Семенов: «Не особо верил в коронавирус, но вот так получилось»

Нападающий «Авангарда» Кирилл Семенов поделился впечатлениями от подготовки к новому сезону. Форвард переболел коронавирусной инфекцией, как и еще 19 человек в омском клубе. В среду переборевшие хоккеисты вернулись к занятиям.

— Сейчас отлично чувствую себя, соскучился по команде, по партнерам, — сказал Семенов в интервью YouTube-каналу «Авангарда». — Такая болезнь, надо быть аккуратным, осторожным. До этого не особо как-то верил в нее, но вот так получилось. Особо не было у меня симптомов, день-два я поболел и все, дальше уже начали работать.

Будет сейчас ускоренная подготовка, потому что выбыло у нас достаточно много людей. Нужно возвращаться в свои кондиции и стопроцентно готовым подойти к сезону. У других команд шквал болезней тоже, кто-то может позже заболеть, кто-то раньше, но надо не смотреть ни на кого, готовиться дальше.

— Надо было как-то изолироваться, чтобы не болеть. Но такая штука: заразился один — заразились все. Но такая штука, может, и к лучшему. Лучше сейчас переболеть, чем в сезоне. Ничего страшного, готовимся дальше., — добавил нападающий Сергей Толчинский.