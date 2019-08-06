Кирилл Лямин - о возвращении в "Динамо": "Хотелось поиграть дома"

Защитник "Динамо" Кирилл Лямин прокомментировал возвращение в московский клуб. 33-летний россиянин подписал с бело-голубыми контракт на один год.

– Впечатления самые положительные, сейчас рабочий процесс идет. Сборы – это такой тяжелый процесс, но это нормально, сплачиваемся за счет этого, – приводит слова Лямина официальный Twitter "Динамо".

Знаком с Владимиром Васильевичем Крикуновым и знаком с его требованиями. Когда попадаешь в первый раз, то, может, не знаешь, что тебя ждет. А потом уже привыкаешь.

Приоритет у меня был в пользу Москвы. Хотелось поиграть дома, где находятся родные и близкие, самые дорогие люди, которые теперь пополнили ряды болельщиков "Динамо". Думаю, чтобы не соврать, что в районе 100 человек. Москва – дом. Хочется играть и добиться чего-то большего.