Кирилл Капризов: "Удивился, что меня взяли на Матч звезд, ведь в команде есть Григоренко и Хартикайнен"
Нападающий "Салавата Юлаева" Кирилл Капризов рассказал о возвращении в команду после молодежного чемпионата мира в Канаде, где сборная России заняла третье место. Также форвард заявил, что удивлен своему вызову на Матч звезд КХЛ. В текущем сезоне регулярного чемпионата 19-летний хоккеист набрал 30 (15+15) очков.
– Здорово встретили, все парни поздравили, – цитирует сайт "Салавата" Капризова. – Мы рады, что вернулись, сделали это с хорошим настроением. Понятно, что состояние тяжелое. Так со всеми, кто приезжает из Канады. Тут ночь, там день, но ничего, быстренько должны привыкнуть, главное - правильно соблюдать режим. Тренеры поздравили, сказали, что хорошо отыграли. Конечно, всей стране хотелось большего, чем третье место, но что получилось, то получилось.
Матч звезд? Честно говоря, даже не думал пока о нем. На чемпионате мира думал только об играх за сборную, сейчас приехал, и наступила акклиматизация, днем хочется спать, поэтому сейчас думаю только о том, как быстрее очнуться и начать играть за клуб. У меня тут еще с формой проблемы. У Миши Воробьева приехала, а у меня нет. Сегодня не в своей форме катался. Быть выбранным на Матч звезд, конечно, приятно. Я даже удивился, потому что у нас в команде много парней, которые могли бы сыграть в Матче звезд, тот же Теему Хартикайнен, или Игорь Григоренко, или любой другой нападающий.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|67
|43
|24
|93
|2
|Авангард
|67
|43
|24
|92
|3
|Сал. Юлаев
|67
|41
|26
|88
|4
|Ак Барс
|67
|40
|27
|82
|5
|Автомобилист
|67
|36
|31
|80
|6
|Трактор
|67
|36
|31
|78
|7
|Лада
|67
|31
|36
|76
|8
|Амур
|67
|29
|38
|70
|9
|Сибирь
|67
|28
|39
|67
|10
|Нефтехимик
|67
|26
|41
|67
|11
|Адмирал
|67
|21
|46
|54
|12
|Барыс
|67
|20
|47
|48
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|67
|45
|22
|96
|2
|СКА
|67
|46
|21
|95
|3
|Локомотив
|67
|44
|23
|93
|4
|Спартак
|67
|40
|27
|88
|5
|Северсталь
|67
|36
|31
|80
|6
|ЦСКА
|67
|34
|33
|75
|7
|Торпедо
|67
|34
|33
|74
|8
|Динамо Мн
|67
|31
|36
|67
|9
|Сочи
|67
|23
|44
|53
|10
|Куньлунь РС
|66
|23
|43
|52
|11
|Витязь
|67
|20
|47
|47
|25.02
|14:30
|
Автомобилист – Локомотив
|- : -
|25.02
|17:00
|
Сочи – Нефтехимик
|- : -
|25.02
|17:00
|
Куньлунь РС – СКА
|- : -