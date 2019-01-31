Кирилл Капризов: "Не сказал бы, что у ЦСКА спад"

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов перед матчем регулярного чемпионата КХЛ против "Ак Барса" отметил, что у команды нет спада. Также он добавил, что московскому клубу неважно, с какого места выходить в плей-офф.

– До этого у меня было 22 гола за "Салават Юлаев" в позапрошлом сезоне, – цитируют "Известия" Капризова. – Рад, что удалось его превзойти, но большого значения этому не придаю. Главное – работать на команду и ее победы. Нам они в последних матчах даются непросто, но я бы не сказал, что у ЦСКА спад. Просто невозможно выигрывать во всех встречах. Возможно, в каких-то моментах мы недоработали, где-то был неудачный отскок. Но нужно это пережить и идти дальше.

Для нас неважно, с какого места выходить в плей-офф. Мы хотим выигрывать в каждом матче, в том числе и в оставшихся в "регулярке". Но главное – подойти в хорошей форме к решающим встречам сезона.