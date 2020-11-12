КХЛ засчитала рижскому «Динамо» поражения в двух октябрьских матчах, отмененных из-за коронавируса

КХЛ засчитала рижскому «Динамо» поражения в двух октябрьских матчах регулярного чемпионата, отмененных из-за коронавируса, сообщает пресс-служба лиги.

Речь идет о встречах рижан с «Витязем» (17 октября) и «Металлургом» (19 октября). Оба матча не состоялись в назначенный срок, КХЛ согласовала возможность переноса отмененных матчей на поздний срок с учетом договоренности с соперниками. Сообщается, что «Динамо» не может обеспечить условия проведения перенесенных матчей в сложившихся обстоятельствах, в связи с чем команде засчитано 2 поражения.