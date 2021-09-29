КХЛ выступила с заявлением относительно ситуации, которая сложилась перед матчем регулярного чемпионата «Йокерит» — «Ак Барс» в Хельсинки. В день игры стало известно, что финские власти не допустили часть игроков казанской команды до матча.

«По прибытии в Хельсинки 28.09.2021 вся делегация хоккейного клуба «Ак Барс» в соответствии с требованиями финских властей сдала ПЦР-тест на COVID-19. Один из тестов дал положительный результат. По этой причине решением главного санитарного врача г. Хельсинки до матча «Йокерит» — «Ак Барс» допущены только вакцинированные игроки казанского клуба либо имеющие устойчивый иммунитет. У недопущенных игроков либо не сделана вакцинация, либо нет достаточного уровня антител.

Все рекомендации, касающиеся правил въезда и пребывания в Хельсинки, были отправлены клубам как лигой, так и «Йокеритом». Лига на связи с клубами для решения всех вопросов по матчу», — приводит слова заявления пресс-служба КХЛ.

Матч «Йокерит» — «Ак Барс» пройдет 29 сентября в Хельсинки, начало — в 18.30 (мск).