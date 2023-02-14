КХЛ вынесет предупреждение «Автомобилисту» за инцидент с участием Стефана Да Косты
В КХЛ отреагировали на то, что форвард «Автомобилиста» Стефан Да Коста ударил оператора в матче с «Амуром» (2:3).
«Лига вынесет предупреждение хоккейному клубу «Автомобилист» за инцидент с участием нападающего команды Стефана Да Косты во время матча чемпионат КХЛ «Амур» — «Автомобилист», состоявшегося 14 февраля 2023 года», — говорится в заявлении.
В нынешнем сезоне 33-летний француз провел за «Автомобилист» 48 матчей и набрал 52 (18+34) очка.
«Автомобилист» занимает 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 77 очков. «Амур» располагается на 8-й строчке — 67 очков.
Источник: https://www.khl.ru/
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