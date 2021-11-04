Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

«Сибирь» победила «Ак Барс»

19:25
Теги:

«Сибирь» победила «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:0.

В составе «Сибири» шайбы забросили Михал Чайковски и Олег Ли.

«Сибирь» набрала 23 очка занимает 7-е место в Восточной конференции. У «Ак Барса» 34 очка и 4-я позиция.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Чайковски — 1 (бол., Шор, Ли), 35:03 — 0:1. Ли — 3 (Пьянов), 58:09 — 0:2.

Вратари: Билялов (59:11) — Сятери.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 36 (10+7+19) — 13 (7+2+4).

Судьи: Франо, Хрибик.

4 ноября. Казань. Татнефть-Арена.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора
Читайте также
Последний приезд «Спартака» в Англию — боль: получили крупнейшее поражение в истории, Ловрен даже не запомнил счет
Лукашенко пожаловался Путину на отсутствие приглашения в Крым
0