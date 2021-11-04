«Сибирь» победила «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:0.

В составе «Сибири» шайбы забросили Михал Чайковски и Олег Ли.

«Сибирь» набрала 23 очка занимает 7-е место в Восточной конференции. У «Ак Барса» 34 очка и 4-я позиция.

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«Ак Барс» (Казань) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Чайковски — 1 (бол., Шор, Ли), 35:03 — 0:1. Ли — 3 (Пьянов), 58:09 — 0:2.

Вратари: Билялов (59:11) — Сятери.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 36 (10+7+19) — 13 (7+2+4).

Судьи: Франо, Хрибик.

4 ноября. Казань. Татнефть-Арена.