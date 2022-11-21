КХЛ: «Сибирь» — «Ак Барс», «Барыс» — «Салават Юлаев» и другие матчи 21 ноября

Регулярный чемпионат КХЛ.

21 ноября, понедельник

15.30 (мск) «Сибирь» — «Ак Барс»

16.30 «Барыс» — «Салават Юлаев»

17.00 «Трактор» — «Амур»

19.00 «Нефтехимик» — «Адмирал»

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //

Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //

Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут