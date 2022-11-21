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Сегодня, 11:00

КХЛ: «Сибирь» — «Ак Барс», «Барыс» — «Салават Юлаев» и другие матчи 21 ноября

Сергей Ревенко
Корреспондент
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Хоккеисты «Ак Барса».
Фото ХК «Ак Барс»
Регулярный чемпионат КХЛ.

21 ноября, понедельник

15.30 (мск) «Сибирь» — «Ак Барс»

16.30 «Барыс» — «Салават Юлаев»

17.00 «Трактор» — «Амур»

19.00 «Нефтехимик» — «Адмирал»

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //
Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //
Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут

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Западная конференция И В П О
1 СКА 33 26 7 54
2 ЦСКА 31 21 10 47
3 Торпедо 32 20 12 42
4 Локомотив 32 18 14 42
5 Динамо М 32 17 15 39
6 Спартак 34 15 19 35
7 Витязь 32 14 18 35
8 Динамо Мн 33 14 19 34
9 Северсталь 32 12 20 32
10 Куньлунь 34 12 22 27
11 Сочи 30 5 25 16
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 32 22 10 46
2 Металлург 32 20 12 44
3 Адмирал 33 19 14 42
4 Сал. Юлаев 31 17 14 41
5 Сибирь 34 19 15 41
6 Авангард 32 18 14 39
7 Ак Барс 31 13 18 32
8 Трактор 33 13 20 30
9 Амур 30 12 18 29
10 Барыс 32 13 19 28
11 Нефтехимик 31 13 18 27
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21.11 15:30
Сибирь – Ак Барс
 - : -
21.11 16:30
Барыс – Сал. Юлаев
 - : -
21.11 17:00
Трактор – Амур
 - : -
21.11 19:00
Нефтехимик – Адмирал
 - : -
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