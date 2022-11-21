«Нефтехимик» одержал третью победу подряд, обыграв «Адмирал»

«Нефтехимик» на своем льду обыграл «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 1:0. Эта победа стала третьей подряд для клуба из Нижнекамска.

Единственную заброшенную шайбу в матче записал на свой счет форвард хозяев Энтони Камара.

«Нефтехимик» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 29 очков. «Адмирал» располагается на 4-й строчке с 42 очками.

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«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Адмирал» (Владивосток) — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Гол: Камара — 9 (Хохлов, Сидоров), 13:28 — 1:0.

Вратари: Тихомиров — Хомченко.

Штраф: 4 — 12.

Броски: 32 (11+11+10) — 24 (7+6+11).

Судьи: Бирин, Раводин.

21 ноября. Нижнекамск. Нефтехим-Арена