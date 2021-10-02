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Четыре очка Паркера Фу помогли «Куньлуню» обыграть «Витязь»

19:20
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«Куньлунь» обыграл «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась победой китайского клуба со счетом 4:2.

Главным героем встречи стал Паркер Фу, в активе которого дубль и две результативные передача. У «Витязя» отличились Александр Яремчук и Нико Оямяки.

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КХЛ

Регулярный чемпионат

«Куньлунь» (Пекин) — «Витязь» (Подольск) — 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)

Голы: П. Фу — 1 (Локхарт), 24:24 — 1:0. Яремчук — 4 (Малыхин), 28:47 — 1:1. П. Фу — 2 (Бартли, С. Фу), 32:03 — 2:1. Оямяки — 11 (бол., Аалтонен, Одетт), 42:42 — 2:2. С. Фу — 5 (П. Фу), 53:03 — 3:2. Локхарт — 5 (бол., С. Фу, П. Фу), 59:37 — 4:2.

Вратари: Лазушин — Ежов (58:41 — 59:16).

Штраф: 14 — 12.

Броски: 25 (8+8+9) — 36 (11+15+10).

Судьи: Беляев, Ермолаев.

2 октября. Мытищи. Арена Мытищи.

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Александр Кравченко все материалы автора

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