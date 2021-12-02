ЦСКА заменил вратаря на полевого игрока в овертайме и победил

Второй раз в сезоне-2021/22 тренерский штаб ЦСКА пошел на рискованный шаг: в овертайме матча ругулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом» при игре в формате «3 на 3» заменил вратаря на четвертого полевого игрока.

Этот ход принес победу: ЦСКА во время розыгрыша ни разу не потерял шайбу, а точный бросок Григоренко принес команде 2 очка. Встреча закончилась со счетом 1:0.

Первый раз такое решение тренеры армейцев предприняли 17 ноябре в игре против московского «Динамо». В тот раз ЦСКА не забил и чуть не пропустил гол в свои ворота.