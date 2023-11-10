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Сегодня, 08:40

КХЛ: «Адмирал» — «Торпедо», «Сибирь» — «Локомотив». Расписание матчей 10 ноября

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Форвард «Торпедо» Владислав Фирстов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Матчи ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

10 ноября, пятница

12.00 (мск). «Амур» — «Автомобилист»

12.30. «Адмирал» — «Торпедо»

15.30. «Сибирь» — «Локомотив»

16.30. «Барыс» — «Куньлунь»

19.00. «Витязь» — «Северсталь»

19.10. «Динамо» Минск — «Сочи»

Календарь всех матчей сезона-2023/24 //
Турнирная таблица чемпионата КХЛ

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Положение команд
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Восточная конференция И В П О
1 Лада 30 17 13 39
2 Металлург Мг 29 17 12 38
3 Ак Барс 28 18 10 38
4 Авангард 28 17 11 37
5 Сал. Юлаев 28 17 11 35
6 Трактор 29 16 13 35
7 Автомобилист 30 15 15 34
8 Нефтехимик 28 12 16 29
9 Сибирь 28 13 15 29
10 Амур 27 11 16 28
11 Барыс 29 8 21 23
12 Адмирал 25 7 18 18
Западная конференция И В П О
1 Спартак 29 20 9 42
2 Динамо М 28 20 8 42
3 Торпедо 28 17 11 36
4 Локомотив 27 16 11 34
5 ЦСКА 28 14 14 30
6 Северсталь 26 13 13 30
7 Динамо Мн 26 13 13 30
8 СКА 27 14 13 28
9 Сочи 28 12 16 26
10 Куньлунь РС 32 9 23 23
11 Витязь 28 7 21 18
Результаты / календарь
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10.11 12:00
Амур – Автомобилист
 - : -
10.11 12:30
Адмирал – Торпедо
 - : -
10.11 15:30
Сибирь – Локомотив
 - : -
10.11 16:30
Барыс – Куньлунь РС
 - : -
10.11 19:00
Витязь – Северсталь
 - : -
10.11 19:10
Динамо Мн – Сочи
 - : -
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