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2 февраля, 21:55

КХЛ: «Металлург» обыграл «Авангард», СКА победил ЦСКА. Результаты матчей 2 февраля

ЦСКА проиграл СКА в матче КХЛ 2 февраля
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ЦСКА — СКА.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Матчи ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

2 февраля, пятница

«Сибирь» — «Амур» — 4:3 Б (1:1, 1:2, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Андреофф — 22 (Коротков), 0:45 — 1:0. Балдаев — 2, 9:35 — 1:1. Коршков — 14 (Балдаев, Бочаров), 23:04 — 1:2. Гуркин — 5 (бол., Дрозг), 34:02 — 1:3. И. Климович — 6 (Аланов, Гоголев), 36:23 — 2:3. Аланов — 4 (Хамидуллин, Андреофф), 43:43 — 3:3.
Победный буллит: Назаров.
Вратари: Красоткин — Бобков.
Штраф: 12 — 2.
Броски: 37 (13+10+12+2) — 27 (15+9+1+2).
Судьи: Беляев, Кулаков.
2 февраля. Новосибирск. Сибирь-Арена.

«Металлург» — «Авангард» — 4:3 ОТ (1:1, 1:2, 1:0, 1:0)
Голы: Спунер — 20 (Ткачев, Чистяков), 10:42 — 0:1. Гераськин — 9 (Вовченко, Гребенкин), 11:27 — 1:1. Вовченко — 7 (Гребенкин, Гераськин), 21:26 — 2:1. Игумнов — 6 (Николишин, Телегин), 22:00 — 2:2. Чистяков — 4 (Шарипзянов), 38:57 — 2:3. Юров — 20 (Гераськин, Пресс), 59:59 — 3:3. Юров — 21 (п.в., Орехов, Гераськин), 61:54 — 4:3.
Вратари: Набоков (58:51 — 59:59) — Мишуров (60:08 — 61:04, 61:34).
Штраф: 2 — 6.
Броски: 51 (16+13+21+1) — 25 (6+12+6+1).
Судьи: Белов, Оскирко.
2 февраля. Магнитогорск. Арена-Металлург.

«Северсталь» — «Динамо» Минск — 4:2 (0:1, 2:1, 2:0)
Голы: Энас — 20 (Меркли, Фриц), 3:58 — 0:1. Меркли — 12 (Кодола), 21:16 — 0:2. Рожков — 2 (Моисеев), 22:25 — 1:2. Пилипенко — 29 (Барберио), 38:22 — 2:2. Седов — 3 (Рожков, Подшивалов), 45:20 — 3:2. Аймурзин — 13 (Пилипенко), 52:22 — 4:2.
Вратари: Самойлов — Колосов.
Штраф: 2 — 2.
Броски: 29 (12+10+7) — 19 (9+6+4).
Судьи: Фатеев, Юдаков.
2 февраля. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».

«Витязь» — «Локомотив» — 0:2 (0:2, 0:0, 0:0)
Голы: Иванов — 10 (бол., Рафиков, Лихачев), 6:13 — 0:1. Тесанов — 6 (буллит), 19:58 — 0:2.
Вратари: Дорожко (57:15) — Мельничук.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 18 (7+5+6) — 33 (15+6+12).
Судьи: Ромасько, Сергеев.
2 февраля. Балашиха. Арена Балашиха.

«Торпедо» — «Динамо» Москва — 1:2 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 0:1)
Голы: Прибыльский — 1 (Менелл, Уил), 8:01 — 0:1. Линч — 5 (Ларионов, Кирсанов), 43:11 — 1:1. Уил — 24 (Пыленков), 64:33 — 1:2.
Вратари: Кульбаков — Коновалов.
Штраф: 10 — 8.
Броски: 33 (9+12+11+1) — 40 (11+16+10+3).
Судьи: Раводин, Соин.
2 февраля. Нижний Новгород. КРК Нагорный.

«Куньлунь» — «Адмирал» — 3:5 (1:1, 2:2, 0:2)
Голы: Гутик — 11, 6:18 — 0:1. Граовац — 7 (бол., С. Фу), 16:32 — 1:1. Челиос — 4 (Йип, Граовац), 25:04 — 2:1. Горшков — 9 (Фьоре), 26:10 — 2:2. Гутик — 12 (бол., Макеев, Завгородний), 28:23 — 2:3. Граовац — 8 (бол., Йип, С. Фу), 35:18 — 3:3. Бучельников — 11 (бол., Берлев, Шулак), 40:24 — 3:4. Бучельников — 12 (п.в.), 58:53 — 3:5.
Вратари: Лазушин (Дж. Смит, 28:23, 58:37 — 58:53) — С.В. Иванов.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 41 (17+20+4) — 33 (16+9+8).
Судьи: Лаврентьев, Овчинников.
2 февраля. Мытищи. Арена Мытищи.

ЦСКА — СКА — 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
Голы: Воробьев — 15 (Толчинский), 3:14 — 0:1. Мамин — 15 (Григоренко, Соркин), 25:23 — 1:1. Земченок — 3 (Хайруллин), 52:06 — 1:2.
Вратари: Федотов (58:37) — Серебряков.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 30 (9+6+15) — 41 (13+23+5).
Судьи: Бирин, Сидоренко.
2 февраля. Москва. «ЦСКА Арена».

«Спартак» — «Автомобилист» — 3:0 (0:0, 3:0, 0:0)
Голы: Морозов — 10 (бол., Голдобин, Ковальчук), 29:49 — 1:0. Пашин — 9 (Чайковски), 31:53 — 2:0. Сусуев — 2 (Пашин, Мансуров), 34:39 — 3:0.
Вратари: Кареев — Галкин.
Штраф: 4 — 14.
Броски: 29 (11+7+11) — 23 (3+15+5).
Судьи: Наумов, Оленин.
2 февраля. Москва. Мегаспорт.

Календарь всех матчей сезона-2023/24 //
Турнирная таблица чемпионата КХЛ

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2023-2024/
Хоккей
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 60 39 21 84
2 Авангард 58 39 19 82
3 Сал. Юлаев 58 37 21 79
4 Трактор 58 33 25 72
5 Лада 60 29 31 71
6 Автомобилист 60 32 28 71
7 Ак Барс 57 34 23 70
8 Нефтехимик 59 24 35 59
9 Амур 58 22 36 56
10 Сибирь 59 23 36 55
11 Адмирал 58 18 40 47
12 Барыс 57 19 38 44
Западная конференция И В П О
1 СКА 58 39 19 81
2 Локомотив 58 38 20 80
3 Динамо М 58 37 21 79
4 Спартак 60 35 25 78
5 Торпедо 58 32 26 69
6 ЦСКА 58 30 28 65
7 Северсталь 57 29 28 65
8 Динамо Мн 58 26 32 57
9 Куньлунь РС 60 20 40 46
10 Сочи 59 19 40 45
11 Витязь 58 18 40 43
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