КХЛ: «Металлург» обыграл «Авангард», СКА победил ЦСКА. Результаты матчей 2 февраля
2 февраля, пятница
«Сибирь» — «Амур» — 4:3 Б (1:1, 1:2, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Андреофф — 22 (Коротков), 0:45 — 1:0. Балдаев — 2, 9:35 — 1:1. Коршков — 14 (Балдаев, Бочаров), 23:04 — 1:2. Гуркин — 5 (бол., Дрозг), 34:02 — 1:3. И. Климович — 6 (Аланов, Гоголев), 36:23 — 2:3. Аланов — 4 (Хамидуллин, Андреофф), 43:43 — 3:3.
Победный буллит: Назаров.
Вратари: Красоткин — Бобков.
Штраф: 12 — 2.
Броски: 37 (13+10+12+2) — 27 (15+9+1+2).
Судьи: Беляев, Кулаков.
2 февраля. Новосибирск. Сибирь-Арена.
«Металлург» — «Авангард» — 4:3 ОТ (1:1, 1:2, 1:0, 1:0)
Голы: Спунер — 20 (Ткачев, Чистяков), 10:42 — 0:1. Гераськин — 9 (Вовченко, Гребенкин), 11:27 — 1:1. Вовченко — 7 (Гребенкин, Гераськин), 21:26 — 2:1. Игумнов — 6 (Николишин, Телегин), 22:00 — 2:2. Чистяков — 4 (Шарипзянов), 38:57 — 2:3. Юров — 20 (Гераськин, Пресс), 59:59 — 3:3. Юров — 21 (п.в., Орехов, Гераськин), 61:54 — 4:3.
Вратари: Набоков (58:51 — 59:59) — Мишуров (60:08 — 61:04, 61:34).
Штраф: 2 — 6.
Броски: 51 (16+13+21+1) — 25 (6+12+6+1).
Судьи: Белов, Оскирко.
2 февраля. Магнитогорск. Арена-Металлург.
«Северсталь» — «Динамо» Минск — 4:2 (0:1, 2:1, 2:0)
Голы: Энас — 20 (Меркли, Фриц), 3:58 — 0:1. Меркли — 12 (Кодола), 21:16 — 0:2. Рожков — 2 (Моисеев), 22:25 — 1:2. Пилипенко — 29 (Барберио), 38:22 — 2:2. Седов — 3 (Рожков, Подшивалов), 45:20 — 3:2. Аймурзин — 13 (Пилипенко), 52:22 — 4:2.
Вратари: Самойлов — Колосов.
Штраф: 2 — 2.
Броски: 29 (12+10+7) — 19 (9+6+4).
Судьи: Фатеев, Юдаков.
2 февраля. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».
«Витязь» — «Локомотив» — 0:2 (0:2, 0:0, 0:0)
Голы: Иванов — 10 (бол., Рафиков, Лихачев), 6:13 — 0:1. Тесанов — 6 (буллит), 19:58 — 0:2.
Вратари: Дорожко (57:15) — Мельничук.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 18 (7+5+6) — 33 (15+6+12).
Судьи: Ромасько, Сергеев.
2 февраля. Балашиха. Арена Балашиха.
«Торпедо» — «Динамо» Москва — 1:2 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 0:1)
Голы: Прибыльский — 1 (Менелл, Уил), 8:01 — 0:1. Линч — 5 (Ларионов, Кирсанов), 43:11 — 1:1. Уил — 24 (Пыленков), 64:33 — 1:2.
Вратари: Кульбаков — Коновалов.
Штраф: 10 — 8.
Броски: 33 (9+12+11+1) — 40 (11+16+10+3).
Судьи: Раводин, Соин.
2 февраля. Нижний Новгород. КРК Нагорный.
«Куньлунь» — «Адмирал» — 3:5 (1:1, 2:2, 0:2)
Голы: Гутик — 11, 6:18 — 0:1. Граовац — 7 (бол., С. Фу), 16:32 — 1:1. Челиос — 4 (Йип, Граовац), 25:04 — 2:1. Горшков — 9 (Фьоре), 26:10 — 2:2. Гутик — 12 (бол., Макеев, Завгородний), 28:23 — 2:3. Граовац — 8 (бол., Йип, С. Фу), 35:18 — 3:3. Бучельников — 11 (бол., Берлев, Шулак), 40:24 — 3:4. Бучельников — 12 (п.в.), 58:53 — 3:5.
Вратари: Лазушин (Дж. Смит, 28:23, 58:37 — 58:53) — С.В. Иванов.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 41 (17+20+4) — 33 (16+9+8).
Судьи: Лаврентьев, Овчинников.
2 февраля. Мытищи. Арена Мытищи.
ЦСКА — СКА — 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
Голы: Воробьев — 15 (Толчинский), 3:14 — 0:1. Мамин — 15 (Григоренко, Соркин), 25:23 — 1:1. Земченок — 3 (Хайруллин), 52:06 — 1:2.
Вратари: Федотов (58:37) — Серебряков.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 30 (9+6+15) — 41 (13+23+5).
Судьи: Бирин, Сидоренко.
2 февраля. Москва. «ЦСКА Арена».
«Спартак» — «Автомобилист» — 3:0 (0:0, 3:0, 0:0)
Голы: Морозов — 10 (бол., Голдобин, Ковальчук), 29:49 — 1:0. Пашин — 9 (Чайковски), 31:53 — 2:0. Сусуев — 2 (Пашин, Мансуров), 34:39 — 3:0.
Вратари: Кареев — Галкин.
Штраф: 4 — 14.
Броски: 29 (11+7+11) — 23 (3+15+5).
Судьи: Наумов, Оленин.
2 февраля. Москва. Мегаспорт.
Календарь всех матчей сезона-2023/24 //
Турнирная таблица чемпионата КХЛ
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|60
|39
|21
|84
|2
|Авангард
|58
|39
|19
|82
|3
|Сал. Юлаев
|58
|37
|21
|79
|4
|Трактор
|58
|33
|25
|72
|5
|Лада
|60
|29
|31
|71
|6
|Автомобилист
|60
|32
|28
|71
|7
|Ак Барс
|57
|34
|23
|70
|8
|Нефтехимик
|59
|24
|35
|59
|9
|Амур
|58
|22
|36
|56
|10
|Сибирь
|59
|23
|36
|55
|11
|Адмирал
|58
|18
|40
|47
|12
|Барыс
|57
|19
|38
|44
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|58
|39
|19
|81
|2
|Локомотив
|58
|38
|20
|80
|3
|Динамо М
|58
|37
|21
|79
|4
|Спартак
|60
|35
|25
|78
|5
|Торпедо
|58
|32
|26
|69
|6
|ЦСКА
|58
|30
|28
|65
|7
|Северсталь
|57
|29
|28
|65
|8
|Динамо Мн
|58
|26
|32
|57
|9
|Куньлунь РС
|60
|20
|40
|46
|10
|Сочи
|59
|19
|40
|45
|11
|Витязь
|58
|18
|40
|43
|3.02
|15:00
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Трактор – Ак Барс
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