Гол Уила в овертайме принес московскому «Динамо» победу в матче с «Торпедо»

«Торпедо» в овертайме уступило московскому «Динамо» в домашнем матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 1:2.

Счет открыл защитник бело-голубых Андрей Прибыльский, а форвард нижегородцев Роберт Линч в третьем периоде сравнял. В овертайме победу динамовцам принес Джордан Уил.

«Торпедо» потерпело 4-е поражение подряд и с 69 очками в 58 матчах занимает 5-е место в турнирной таблице «Запада». «Динамо» набрало 79 очков в 58 играх и находится на 3-й строчке.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Динамо» (Москва) — 1:2 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 0:1)

Голы: Прибыльский — 1 (Менелл, Уил), 8:01 — 0:1. Линч — 5 (Ларионов, Кирсанов), 43:11 — 1:1. Уил — 24 (Пыленков), 64:33 — 1:2.

Вратари: Кульбаков — Коновалов.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 33 (9+12+11+1) — 40 (11+16+10+3).

Судьи: Раводин, Соин.

2 февраля. Нижний Новгород. КРК Нагорный.