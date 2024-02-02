Гол Уила в овертайме принес московскому «Динамо» победу в матче с «Торпедо»
«Торпедо» в овертайме уступило московскому «Динамо» в домашнем матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 1:2.
Счет открыл защитник бело-голубых Андрей Прибыльский, а форвард нижегородцев Роберт Линч в третьем периоде сравнял. В овертайме победу динамовцам принес Джордан Уил.
«Торпедо» потерпело 4-е поражение подряд и с 69 очками в 58 матчах занимает 5-е место в турнирной таблице «Запада». «Динамо» набрало 79 очков в 58 играх и находится на 3-й строчке.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Динамо» (Москва) — 1:2 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 0:1)
Голы: Прибыльский — 1 (Менелл, Уил), 8:01 — 0:1. Линч — 5 (Ларионов, Кирсанов), 43:11 — 1:1. Уил — 24 (Пыленков), 64:33 — 1:2.
Вратари: Кульбаков — Коновалов.
Штраф: 10 — 8.
Броски: 33 (9+12+11+1) — 40 (11+16+10+3).
Судьи: Раводин, Соин.
2 февраля. Нижний Новгород. КРК Нагорный.
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