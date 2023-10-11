«Спартак» — ЦСКА: видеообзор матча КХЛ

«Спартак» и ЦСКА встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Встреча прошла в Москве и завершилась победой красно-белых — 5:3.

Видео лучших моментов матча «Спартак» — ЦСКА опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

Красно-белые одержали четвертую победу подряд. С 24 очками «Спартак» после 18 матчей идет на третьем месте Западной конференции. ЦСКА (17 очков) после 17 игр идет седьмым на «Западе».

КХЛ: расписание и результаты матчей регулярного чемпионата, турнирные таблицы лиги и конференций в актуальном виде доступны в разделе сайта «СЭ».