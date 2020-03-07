КХЛ оштрафовала Жаркова по итогам третьего матча с «Авангардом»

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод третьего матча серии между «Салаватом Юлаевым» и «Авангардом» (6:3).

— На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего «Салавата Юлаева» Владимира Жаркова наказание по п.1.18. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу, — говорится в заявлении лиги.

В текущем сезоне Жарков провел 59 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 13 (4+9) очков.