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КХЛ оштрафовала Жаркова по итогам третьего матча с «Авангардом»

09:20
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Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод третьего матча серии между «Салаватом Юлаевым» и «Авангардом» (6:3).

— На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего «Салавата Юлаева» Владимира Жаркова наказание по п.1.18. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу, — говорится в заявлении лиги.

В текущем сезоне Жарков провел 59 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 13 (4+9) очков.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/03/07/467024.html

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