КХЛ оштрафовала нападающего «Салавата Юлаева» Кугрышева

КХЛ оштрафовала нападающего «Салавата Юлаева» Дмитрия Кугрышева.

Во втором периоде матча регулярного чемпионата «Куньлунь» — «Салават Юлаев» Кугрышев заработал удаление до конца встречи. 30-летний хоккеист получил «5+20» за атаку соперника в область головы и шеи. Пострадавшим оказался защитник «Куньлуня» Виктор Балдаев.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего уфимцев Дмитрия Кугрышева по п. 1.3.2. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу», — сказано в официальном сообщении лиги.