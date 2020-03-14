КХЛ опубликовала заявление после снятия «Йокерита» из-за коронавируса
КХЛ на своем официальном сайте опубликовала заявление в связи со сложившейся в мире ситуацией из-за пандемии коронавируса. В лиге подчеркнули, что организация разрабатывает варианты дальнейших действий, консультируясь с клубами и другими заинтересованными сторонами.
Сегодня «Йокерит» отказался от участия в плей-офф. В 1/4 финала Кубка Гагарина финский клуб должен был сыграть со СКА.
Приводим заявление КХЛ полностью:
Пандемия коронавируса значительно повлияла на мировой спортивный календарь, заставив руководство многих стран, федераций и спортивных лиг отменить или сдвинуть сроки проведения крупнейших соревнований.
В то же время КХЛ полностью осознает свою ответственность перед болельщиками и будет неукоснительно соблюдать указания государственных органов стран-участниц чемпионата, которые призваны обезопасить здоровье людей.
Обстановка, связанная с распространением пандемии в мире, меняется с каждым часом. В связи с этим КХЛ разрабатывает варианты дальнейших действий, консультируясь с клубами и другими заинтересованными сторонами. Официальное решение будет опубликовано сразу же после его принятия.
Учитывая повышенный интерес к данной ситуации болельщиков, лига убедительно просит руководствоваться официальной информацией, размещенной на ресурсах лиги и клубов.
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