КХЛ опубликовала заявление после снятия «Йокерита» из-за коронавируса

КХЛ на своем официальном сайте опубликовала заявление в связи со сложившейся в мире ситуацией из-за пандемии коронавируса. В лиге подчеркнули, что организация разрабатывает варианты дальнейших действий, консультируясь с клубами и другими заинтересованными сторонами.

Сегодня «Йокерит» отказался от участия в плей-офф. В 1/4 финала Кубка Гагарина финский клуб должен был сыграть со СКА.

Приводим заявление КХЛ полностью:

Пандемия коронавируса значительно повлияла на мировой спортивный календарь, заставив руководство многих стран, федераций и спортивных лиг отменить или сдвинуть сроки проведения крупнейших соревнований.



В то же время КХЛ полностью осознает свою ответственность перед болельщиками и будет неукоснительно соблюдать указания государственных органов стран-участниц чемпионата, которые призваны обезопасить здоровье людей.



Обстановка, связанная с распространением пандемии в мире, меняется с каждым часом. В связи с этим КХЛ разрабатывает варианты дальнейших действий, консультируясь с клубами и другими заинтересованными сторонами. Официальное решение будет опубликовано сразу же после его принятия.



Учитывая повышенный интерес к данной ситуации болельщиков, лига убедительно просит руководствоваться официальной информацией, размещенной на ресурсах лиги и клубов.

Финны отказались играть в плей-офф КХЛ. Что теперь будет с Кубком Гагарина?