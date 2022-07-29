КХЛ опубликовала изменения в правилах на сезон-2022/23
КХЛ опубликовала изменения в правилах, которые будут действовать в матчах лиги начиная с сезона-2022/23.
Организация ввела следующие изменения:
— Отмена большого штрафа. В новом сезоне арбитры после видеопросмотра смогут отменить большой штраф, если нарушения правил не было. Теперь у арбитров будет три варианта после фиксации большого штрафа и его последующего просмотра: подтверждение первоначального решения, его изменение в сторону уменьшения и отмена.
— Задержка шайбы у борта. Если игрок прижимает шайбу к борту с целью задержки игры, арбитр должен предупредить хоккеиста о том, что необходимо продолжать игру. Если игрок продолжает удерживать шайбу, на него должен быть наложен малый штраф.
— Вбрасывание в зоне атаки. Начиная с сезона-2021/22 игроки атакующей команды могли выбирать точку вбрасывания в большинстве или после проброса соперника. Теперь это же правило будет распространяться на любую остановку игры в конечной зоне — у атакующей команды будет право выбора точки вбрасывания.
— Положение «вне игры». Игрок, пересекающий синюю линию впереди шайбы, не будет считаться в положении «вне игры», если он овладеет шайбу и возьмет ее под контроль в тот момент, пока хотя бы один его конек будет касаться синей линии.
— Процедура вбрасывания. В новом сезоне одной из методических рекомендаций арбитрам будет бороться с блокировками на вбрасывании и непосредственно при его розыгрыше в круге вбрасывания или за ним. Кроме того, судьи продолжат соблюдать установки прошлых сезонов, такие как борьба с задержкой руками и сдерживающими фолами.
Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября 2022 года матчем за Кубок Открытия между действующим обладателем Кубка Гагарина ЦСКА и финалистом прошлого сезона «Металлургом» в Москве.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|8
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|9
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|10
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|11
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|1.09
|00:00
|
ЦСКА – Металлург
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