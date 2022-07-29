КХЛ опубликовала изменения в правилах на сезон-2022/23

КХЛ опубликовала изменения в правилах, которые будут действовать в матчах лиги начиная с сезона-2022/23.

Организация ввела следующие изменения:

— Отмена большого штрафа. В новом сезоне арбитры после видеопросмотра смогут отменить большой штраф, если нарушения правил не было. Теперь у арбитров будет три варианта после фиксации большого штрафа и его последующего просмотра: подтверждение первоначального решения, его изменение в сторону уменьшения и отмена.

— Задержка шайбы у борта. Если игрок прижимает шайбу к борту с целью задержки игры, арбитр должен предупредить хоккеиста о том, что необходимо продолжать игру. Если игрок продолжает удерживать шайбу, на него должен быть наложен малый штраф.

— Вбрасывание в зоне атаки. Начиная с сезона-2021/22 игроки атакующей команды могли выбирать точку вбрасывания в большинстве или после проброса соперника. Теперь это же правило будет распространяться на любую остановку игры в конечной зоне — у атакующей команды будет право выбора точки вбрасывания.

— Положение «вне игры». Игрок, пересекающий синюю линию впереди шайбы, не будет считаться в положении «вне игры», если он овладеет шайбу и возьмет ее под контроль в тот момент, пока хотя бы один его конек будет касаться синей линии.

— Процедура вбрасывания. В новом сезоне одной из методических рекомендаций арбитрам будет бороться с блокировками на вбрасывании и непосредственно при его розыгрыше в круге вбрасывания или за ним. Кроме того, судьи продолжат соблюдать установки прошлых сезонов, такие как борьба с задержкой руками и сдерживающими фолами.

Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября 2022 года матчем за Кубок Открытия между действующим обладателем Кубка Гагарина ЦСКА и финалистом прошлого сезона «Металлургом» в Москве.