Главный арбитр КХЛ Анисимов рассказал, как на лигу повлияет отъезд иностранных судей

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов прокомментировал то, что в новом сезоне лиги не будут работать иностранные судьи.

«Как повлияет их отъезд, мы узнаем в конце сезона. Пока только одно можно сказать точно, что сезон для судей будет напряженный, так как выросло количество матчей. Именно поэтому важна подготовка, к которой мы приступили. Сборы прошли отлично, удалось посмотреть на готовность 72 судей, в данный момент анализируем полученные показатели. Видим, что есть возможность привлечь на «двусторонний контракт» по четыре главных и линейных арбитра», — приводит слова Анисимова «РБ Спорт».

15-й сезон КХЛ стартует 1 сентября 2022 года матчем за Кубок открытия между ЦСКА и «Металлургом» в Москве. При этом в регулярном чемпионате запланирована одна пауза на игры сборных с 12 по 18 декабря 2022 года. Перед ней же в Челябинске 10 и 11 декабря должен состояться и Матч звезд.