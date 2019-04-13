КХЛ объяснила, что Гавриков и Гусев останутся закрепленными за СКА

КХЛ на своем официальном сайте объяснила ситуацию со статусом защитника Владислава Гаврикова и нападающего Никиты Гусева, которые расторгли контракты со СКА.

– В КХЛ игроки будут находится в статусе "закреплен за клубом" на основании сделанного и принятого квалификационного предложения 12 апреля 2019 года, – говорится в заявлении лиги. – В соответствии с Правовым регламентом КХЛ в период с 1 по 30 апреля клубы могут делать своим игрокам в возрасте до 29 лет, у которых заканчиваются контракты, квалификационные предложения. Если игроки принимают квалификационные предложения клуба, то приобретают статус "Игрок, закрепленный за клубом". Данный статус присваивается игроку до момента регистрации в КХЛ подписанного контракта или получения Лигой от клуба письменного уведомления об отказе игрока заключить контракт.

Таким образом, СКА имея действующие контракты, которые заканчиваются 30 апреля, сделал игрокам квалификационные предложения. Игроки эти предложения приняли, тем самым за клубом закрепляются права на игроков. Клуб расторг с игроками их действующие контракты по соглашению сторон. С момента расторжения контрактов игроки становятся свободными для подписания контрактов с клубами других лиг, кроме КХЛ, так как действует запрет до 1 мая. Но в то же время права на игроков будут принадлежать СКА в силу принятого игроками квалификационного предложения, на срок равный сроку квалификационного предложения.

В сезоне 2018/2019 Гусев стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ, набрав 82 (17+65) очка. Всего в его активе 400 (147+253) очков в 458 матчах.

Гавриков в сезоне 2018/2019 установил рекорд КХЛ по лучшему показателю полезности по итогам регулярного чемпионата – "+48". Всего в КХЛ на его счету 61 (20+41) очко в 279 встречах и показатель полезности ("+110").