За кубковый раунд продолжают спор «Спартак», «Витязь», «Северсталь» и минское «Динамо»

Интрига борьбы за плей-офф осталась только на «Западе».

11 матчей в день в КХЛ — это ни в какие ворота не лезет, трудно уследить за всем, и легко потерять что-то важное. Впрочем, понятно, что теперь самое интересное на «Западе», где бьются за плей-офф. «Витязь», отлично сыграв два периода против «Сибири», все-таки удержал победу и теперь по потерянным очкам обходит «Спартак». Правда, следующий соперник — СКА. Красно-белые пока на 8-м месте, но после таких поражений, как в матче с ЦСКА, когда решающая шайба была пропущена в большинстве на последних секундах, шансов на попадание в плей-офф все меньше.

Впрочем, Олег Знарок еще не в тупике. Если бы спор был только с «Витязем», то было бы сложней, но совсем рядом «Северсталь», да и у минского «Динамо» сердце не на месте. Череповецкая команда уступила в Уфе, а Андрей Разин совершенно напрасно начинает опять спорить с арбитрами у себя в Instagram по поводу каких-то моментов. Знаете, легко вытащить пару неоднозначных (но только на первый взгляд) ситуаций и апеллировать к ним. Тренер должен был вырезать и моменты, когда его хоккеисты занимают неправильную позицию, получают нарушение на ровном месте, теряют шайбу, отдают неудачный пас, бросают мимо ворот. Лучше Разину опять вспомнить раннюю осень и заставить своих хоккеистов играть правильно. У белорусского клуба впереди три матча с «Северсталью» (ближайший уже через пять дней), две игры с «Витязем», но при этом они сыграют с «Сочи», «Амуром» и «Ригой».

Сегодня

17.00. Автомобилист — Северсталь (КХЛ ТВ)

17.00. Металлург — Динамо Р

17.00. Трактор — Салават Юлаев (КХЛ ТВ HD)

19.00. Ак Барс — Локомотив (Матч ТВ)

19.00. Куньлунь — Нефтехимик

19.30. Витязь — СКА (КХЛ ТВ HD)

19.30. Динамо М — Барыс (КХЛ ТВ)

19.30. Сочи — Сибирь

19.30. ЦСКА — Амур

Время московское.