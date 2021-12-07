КХЛ не собирается менять правила из-за тактики ЦСКА в овертаймах

Изменений в правилах из-за ЦСКА, снимающего вратаря в овертаймах матчей КХЛ, на данный момент не планируется.

«Данное правило у нас не применяется, и каких-то запросов на этот счет от кого-либо не поступало. Если вопрос выйдет на уровень руководителей клубов или генменеджеров и они захотят изменить правила в этой части, тогда мы будем обсуждать. Пока у нас нет планов менять правила, но это всегда вопрос обсуждения и соответствия спортивному регламенту», — сказал главный арбитр лиги Алексей Анисимов РИА Новости Спорт.

ЦСКА стал практиковать замену вратаря четвертым полевым игроком в овертаймах матчей КХЛ, благодаря чему армейцы добились двух побед. В НХЛ команда, снимающая вратаря в овертайме, остается без набранных очков, если пропускает в пустые ворота. В КХЛ такого правила нет.